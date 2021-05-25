Haberler Kimdir Cristian Tello kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Transfer dönemi geldi çattı. ekipleri birçok yıldız futbolcu ile anılıyor. Bu isimlerden biri de La Liga ekiplerinden 'te forma giyen oldu. Futbolseverler arama motorlarında yıldız futbolcu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Cristian Tello kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 08:04 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 08:04
Cristian Tello kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

La Liga ekiplerinden 'in yıldızı olan 'nun kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

CRISTIAN TELLO KİMDİR?

Tam adı olan Cristian Tello, 11 Ağustos 1991 tarihinde İspanya'nın Sadabell kentinde doğdu. Transferin gözde isimlerinden biri olan Tello, 29 yaşındadır. Futbola 11 yaşında CF Can Rull takımında başladı. Ardından altyapısına geçiş yaptı. CF Damm'da bir yıl kiralık oynadı. 2008'de, kontratın süresi bitti ve RCD Espanyol'a transferi gerçekleşti. İlk profesyonel maçına 2009-2010 sezonunda formasıyla çıktı. 2010'da, 'ye geçti ve ikinci ligde mücadele etti. Portekiz devi Porto'nun kiraladığı İspanyol futbolcunun bir sonraki adresi Fiorentina oldu. 2017-2018 sezonunda Real Betis'e 4 milyon euroya satıldı. Bu sezon 33 maça çıkan ve 5 gol atıp 3 de asist yapan deneyimli kanat oyuncusunun kariyerinde 2 İspanya şampiyonluğu, 1 şampiyonluğu, 2 şampiyonluğu ve şampiyonluğu bulunuyor.

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