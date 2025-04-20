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Haberler Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'da Ramazan Civelek: Bazı algılar vardı!

Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'da Ramazan Civelek: Bazı algılar vardı!

Fenerbahçe maçı sonrası Bellona Kayserispor'da Ramazan Civelek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 22:00
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Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'da Ramazan Civelek: Bazı algılar vardı!

Fenerbahçe maçı sonrası Bellona Kayserispor'da Ramazan Civelek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"BAZI ALGILAR VARDI!"

"Öncelikle çok mutluyum. Çok gururluyum. Bütün arkadaşlarımla, Kayseri'den bizi izleyenlerle gurur duyuyorum. Buraya gelirken bazı algılar vardı. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi, şampiyonluk için oynuyorlar. Biz de hedefsiz bir takım değiliz. Buraya o zihniyetle geldik. Bir hedefimiz var. Hoca geldiğinden beri iyi giden bir süreç. Ligde kalmak istiyoruz. Fenerbahçe favori gözükse de galibiyeti kaçırdığımız bir taraf var. Puan almak da çok önemli. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum"

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