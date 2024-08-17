Kayserispor - Sivassspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Sezonun 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor.
Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Attamah, Gökhan, Kartal, Mane, Bourabia, Eray, Ramazan, Cardoso
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Emirhan, Radakovic, Sonko, Murat, Pritchard,, Turgunbayev, Charsis, Emrah, Manaj
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Sivasspor maçı TSİ 19.15'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.