SON DAKİKA - Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, deneyimli hocaya bundan sonraki kariyerinde başarı temennisinde bulunuldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Recep Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı. Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.