Çok iyi çalıştık

Busezon ilk galibiyetini Başakşehir deplasmanında alan Kayserispor, bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu mücadele öncesinde Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, rakiplerine çok iyi çalıştıklarını ve galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Hikmet Karaman, "İyi mücadele ederek, rakibe saygı duyarak, kendi kapasitemizi bilerek, taraftarımızın desteğini arkamıza alarak sahamızda 3 puanı almak ve yeni bir maça odaklanmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Çok iyi çalışıyorlar. İnşallah bundan sonra böyle iyi bir seri yakalayıp aşağıdaki bölgeyle ilişkisini kesip, kendini daha çok geliştiren, daha sonraki senelerde de büyük hedeflere oynayan bir takım olacak" değerlendirmesinde bulundu.
SAKATLARDAN MÜJDE VAR
Hikmet Karaman, takımın son durumu hakkında da bilgi verdi. Karaman, "Fernandes takımla çalışmaya başladı. Campanharo'nun sakatlığı sürüyor ama iyileşmeye başladı. Mensah ve Kemen iyileşti" yorumunda bulundu.