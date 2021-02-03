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Basın Sözcüsü Tokgöz: İsteğimiz 3 puandı ama 1 puan aldık

Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 1-1 biten maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tokgöz, "İsteğimiz 3 puandı ama 1 puan aldık. Artık maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 19:39
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: İsteğimiz 3 puandı ama 1 puan aldık

Ligin 23'üncü haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında açıklama yapan Hes Kablo Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Zor bir maçtı. Kıran kırana bir mücadele oldu. Öne de geçtik ama hakemin talihsiz kararları vardı. 'nun gördüğü 2'nci kırmızı kart bence ağır bir karar oldu. Hakem takdir haklarını hep karşı taraftan yana kullandı ama maçın geneline baktığımızda özellikle 2'nci yarı güzel bir Kayserispor seyrettik. Başka goller de bulabilirdik ama olmadı. Mücadelemizi ettik. İsteğimiz 3 puandı ama 1 puan aldık. Artık maçına odaklanacağız. İnşallah oradan 3 puanla döneriz" diye konuştu.

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