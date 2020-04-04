Kayserispor’da 5 futbolcu sokağa çıkayamacak
Corona virüsü kapsamında getirilen yasak doğrultusunda Süper Lig'de mücadele eden Hes Kablo Kayserispor’da 5 genç futbolcu bugünden itibaren dışarı çıkamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamış ve 65 yaş üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarından sokağa çıkmasına yasak getirilmişti. Alınan bu karar sonrasında Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen Ömer Uzun (23 Şubat 2000), Ramazan Emirhan Civelek (5 Ocak 2000), Nurettin Korkmaz (27 Haziran 2002), Doğan Alemdar (29 Ekim 2002) ve Emre Demir (15 Ocak 2004) yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.
Sarı-Kırmızılı kulüp, bu kararın ardından 5 futbolcuyu tesislere alarak antrenmanlarını tesislerde yapmalarını sağlayacak.
- 04.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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