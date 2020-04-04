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04 Nisan 2020, Cumartesi
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’da 5 futbolcu sokağa çıkayamacak

Kayserispor’da 5 futbolcu sokağa çıkayamacak

Corona virüsü kapsamında getirilen yasak doğrultusunda 'de mücadele eden ’da 5 genç futbolcu bugünden itibaren dışarı çıkamayacak.

, 'nun önerileri doğrultusunda korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamış ve 65 yaş üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarından sokağa çıkmasına yasak getirilmişti. Alınan bu karar sonrasında 'da forma giyen Ömer Uzun (23 Şubat 2000), Ramazan Emirhan Civelek (5 Ocak 2000), Nurettin Korkmaz (27 Haziran 2002), Doğan Alemdar (29 Ekim 2002) ve Emre Demir (15 Ocak 2004) yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.

Sarı-Kırmızılı kulüp, bu kararın ardından 5 futbolcuyu tesislere alarak antrenmanlarını tesislerde yapmalarını sağlayacak.

  1. 04.04.2020
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