Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi!
Süper Lig'in son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'un görevinden istifa ettiği öğrenildi. Yönetim ile Uygun karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de 17 haftanın ardından 10 puanla sonuncu sırada yer alan Sarı-kırmızılılarda yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun'la karşılıklı anlaşarak yol ayrılığı kararı aldı.
Teknik direktör Bülent Uygun, ligin 10'un haftasında takımın başına geçmiş, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.
- 26.12.2019
- Güncelleme: 26.12.2019 13:03
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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