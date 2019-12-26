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26 Aralık 2019, Perşembe
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'da dönemi sona erdi!

Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi!

'in son sırasında yer alan İstikbal Mobilya 'da teknik direktör 'un görevinden istifa ettiği öğrenildi. Yönetim ile Uygun karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.

İstikbal Mobilya 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

'de 17 haftanın ardından 10 puanla sonuncu sırada yer alan Sarı-kırmızılılarda yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun'la karşılıklı anlaşarak yol ayrılığı kararı aldı.

Teknik direktör Bülent Uygun, ligin 10'un haftasında takımın başına geçmiş, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.

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  1. 26.12.2019
  2. Güncelleme: 26.12.2019 13:03
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