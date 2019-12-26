Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi!

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.



Süper Lig'de 17 haftanın ardından 10 puanla sonuncu sırada yer alan Sarı-kırmızılılarda yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun'la karşılıklı anlaşarak yol ayrılığı kararı aldı.



Teknik direktör Bülent Uygun, ligin 10'un haftasında takımın başına geçmiş, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.