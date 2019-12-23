Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Para vermeyen yönetim kurulunda poz vermesin - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Para vermeyen yönetim kurulunda poz vermesin

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Para vermeyen yönetim kurulunda poz vermesin

Başkanı , ekonomik sıkıntı içerisinde olduklarını söyleyerek yönetim kurulu üyelerinden finansal destek istedi.

Başkanı , 4-1 mağlup oldukları maçı sonrasında açıklama yaptı. Başkan Berna Gözbaşı, ligde kalmak için çaba harcayacaklarını ve yapacaklarını ifade etti. Başkan Gözbaşı, "Akıllı transferler yapmak istemiyoruz. Şehrin parasını sokağa atmak istemiyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. 5-6 pozisyonda transfer görüşmelerimiz var. Bunların finansını ayarlamaya çalışıyoruz. Kaynak bulmaya çalışıyoruz" dedi.

'nden bir destek olduğunu da ifade eden Başkan Berna Gözbaşı, "Bu kaynağın banka kesintisine gitmesini ve bunu transfer için kullanmak istiyoruz. Bunun için görüşmelerimiz sürüyor. Kendi yönetim kurulumdan da destek istiyorum. Ne durumda olduğumuzu herkes biliyor. Sadece maçlara gelip gitmek, yönetim kurulunda olmanın gereği değildir. Herkes gerçeği kabul etmeli. Bu gerçeğin içinde olmak istiyorsa elini taşın altına koymalı. Aksi taktirde yönetim kurulunda kimsenin poz vermesine gerek yok" cümleleri kurdu.

  1. 23.12.2019
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