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23 Kasım 2019, Cumartesi
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'da 4 eksik

Kayserispor'da 4 eksik

'in 12. haftasında Stadyumu'nda 'u ağırlayacak olan 'da sakatlıkları bulunan , , ve forma giyemeyecek.

İstikbal Mobilya 'da sakatlıkları bulunan , , ve yarın Kayseri'de oynanacak maçında takımındaki yerini alamayacak.

Arka adalesinde zorlama olan Atila Turan, ön çapraz bağlarından ameliyat olan Levent Gülen, alt adalesinde sertleşme olan Adryan Tavares maç kadrosunda olmayacak.

Kasık adale grubunda zorlanmaya bağlı ağrısı bulunan ve son çalışmada düz koşu yapan Bernard Mensah da, Sivasspor maçı kadrosunda yeralmayacak.

Ayrıca Paul Georges Ntep'in de kadroya dahil edilmeyeceği öğrenildi. Teknik Direktör Bülent Uygun'un Sivasspor maçına Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Aymen Abdennour, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Şamil Çinaz, Dja Djedje, , Pedro Henrique ve 11'i ile başlaması bekleniyor.

Emre Demir, Ben Rienstra, , Nurettin Korkmaz, Artem Kravets, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt gibi isimler ise yedekler arasında olacak.

  1. 23.11.2019
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