Kayserispor Fenerbahçe'ye bileniyor!

Kayserispor'da başkan Hamdi Elcuman, Bayrampaşa maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada kupada tur atladıkları için mutlu olduklarını söylerken Fenerbahçe maçı öncesi de konuştu.

Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, "Fenerbahçe maçı öncesi futbolcularımıza ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı. Hamdi Elcuman, "Yeni gelen hocamızın gençleri izleme imkanı oldu. Tüm konsantremiz Fenerbahçe maçı. Takımın havası gayet iyi. Hocamız oyuncularla yakından ilgileniyor. Her şey yolunda. Allah utandırmasın diyorum. Oyundan memnunum ve ikinci yarıda gençlerimiz Kayserispor'a yakışan bir oyun ortaya koydu." dedi.