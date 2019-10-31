Kayserispor Fenerbahçe'ye bileniyor!
Süper Lig 10. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor, kupada Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup ederek tur atladı ve moral buldu. Maçtan sonra Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Fenerbahçe maçı öncesi futbolcularına ödeme yapacaklarını duyurdu.
Kayserispor'da başkan Hamdi Elcuman, Bayrampaşa maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada kupada tur atladıkları için mutlu olduklarını söylerken Fenerbahçe maçı öncesi de konuştu.
Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, "Fenerbahçe maçı öncesi futbolcularımıza ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı. Hamdi Elcuman, "Yeni gelen hocamızın gençleri izleme imkanı oldu. Tüm konsantremiz Fenerbahçe maçı. Takımın havası gayet iyi. Hocamız oyuncularla yakından ilgileniyor. Her şey yolunda. Allah utandırmasın diyorum. Oyundan memnunum ve ikinci yarıda gençlerimiz Kayserispor'a yakışan bir oyun ortaya koydu." dedi.
- 31.10.2019
-
Fenerbahçe Beko nereden nereye! Havalimanında şok görüntü
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
-
Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
-
Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
Kayserispor Fenerbahçe'ye bileniyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.