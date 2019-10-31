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31 Ekim 2019, Perşembe
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'da gafı

Kayserispor'da teknik direktör gafı

Ziraat 4’üncü Tur mücadelesinde sahasında Bayrampaşaspor’u konuk eden İstikbal Mobilya ’da, maç öncesinde skorboarddaki takım esame listesinde  olarak, geçen pazartesi istifa eden ’nın ismi yer aldı.

İstikbal Mobilya 'un 'yı konuk ettiği karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. 'dan sonra anlaştığı sarı-kırmızılı ekibin başında 2 maça çıkan , geçen pazartesi istifa etmişti. Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin başına getirilmişti.

İşlemleri henüz tamamlanmadığı için Bülent Uygun karşılaşmayı locadan izlerken, Kayserispor'u mücadelesine altyapı antrenörleri Bülent Bölükbaşı ve Emin Altındağ çıkardı. Bu arada, maç öncesinde stat skorboardunda sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i gösterilirken, kısmında Samet Aybaba'nın isminin yer alması dikkat çekti. Dikkat çeken diğer bir detay ise tecrübeli teknik adamın isminin Samet Aybaba değil, 'Samer' Aybaba diye yazılması oldu.

  1. 31.10.2019
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