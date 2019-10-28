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28 Ekim 2019, Pazartesi
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'daki görevinden istifa etti

Samet Aybaba Kayserispor'daki görevinden istifa etti

takımlarından İstikbal Mobilya 'da teknik direktör alınan kötü sonuçların ardından 17 gün önce başladığı görevini bıraktı.

Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda dün oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk 4-0 yenilmişti.

11 Ekim'de attığı imza ile zor bir göreve soyunduğunu belirten Aybaba, 'da geçirdiği kısa sürede geçmişten gelen mevcut sorunun, saha içerisinde antrenmanla, çalışmayla, gayretle çözülemeyeceğini hissettirdiğini dile getirerek yönetime sunduğu istifa mektubunda şunları kaydetti:

"Görev yaptığım 17 günlük süre zarfında sergilediğim tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim. Sizlerin de takdir edeceği üzere bu işin vitrini sahadır. Futbol, isimler kadar yürekle ve inançla oynanması gereken bir oyundur. Bunu geçmişime bakarsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Hayatım boyunca futbola bakış açım sebebi ile hep saha içinde kalmaya, saha dışı entrikalara takılmamaya çalıştım. Her koşulda aslolan kulüptür, kimse kulübün üzerinde değildir diye düşündüm. Çok üzülerek, Kayserispor'da gelinen noktanın böyle olmadığını söylemek durumundayım. Şu an itibarıyla çok severek ve büyük bir heyecanla başladığım Kayserispor teknik direktörlüğü görevinden istifa ediyorum. Şahsım ve ekibimin görev yaptığımız kısa sürece ilişkin herhangi bir talebi yoktur. Tekrar ediyorum, aslolan kulüptür, Kayserispor'dur. Bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyorum."

İSTİFA KABUL EDİLDİ

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü , dün BTC Turk Yeni Malatyaspor'a 4-0 kaybetmelerinin ardından istifa etti. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada da, Aybaba'nın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'la 17 gün önce teknik direktörlük konusunda anlaşan Samet Aybaba, bu süre içinde karşılaştığı Kasımpaşa A.Ş. ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda ise, BTC Turk Yeni Malatyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Başarısız sonuçların ardından Aybaba, teknik direktörlük görevinden istifa etti. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Samet Aybaba istifasını yönetimimize bildirmiş ve yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

  1. 28.10.2019
  2. Güncelleme: 28.10.2019 15:11
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