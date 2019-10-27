Yeni Malatyaspor 4-0 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 9. haftasında BtcTürk Yeni Malatyaspor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım 14. dakikaa Mitchell Donald'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu şekilde sona ererken, 77'de Yeni Malatyaspor lehine verilen penaltıyı Adis Jahovic gole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı. 86'da ise Bifouma takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

LUNG'DAN BÜYÜK HATA

Maçın bu skorla biteceği düşünülürken uzatma anlarında Kayserispor kalecisi Lung büyük bir hataya imza attı. Rumen kaleci kendisine verilen geri pasında topu ıskaladı ve fark 4'e çıktı.

ASKER SELAMI VERİLDİ

Bu arada Yeni Malatyaspor'un attığı 3. golden sonra, Adis Jahovic ve takım arkadaşları golü asker selamı vererek kutladı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Malatyaspor bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltti, Kayserispor ise 4 puanla ligde son sırada kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.

14. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Acquah sol kanattan kaptığı meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde bulunan Donald'a aktardı. Donald, savunmaya rağmen düzgün bir vuruşla topu kaleci Lung'un solundan filelere gönderdi: 1-0.

21. dakikada Donald'ın orta sahadan savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

28. dakikada Acquah'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

31. dakikada Guilherme'nin sağdan ceza sahasına ortasında, Robin Yalçın'ın topuğuyla arkaya aşırtması sonrası savunmada Pedro Henrique'ye çarpan top, Mustafa Akbaş'ın önünde kaldı. Mustafa Akbaş'dan seken meşin yuvarlağa kale alanında Jahovic dokundu. Sağ direğe çarpan top çizgi üzerinde kaleye paralel giderken, arka direkte Mustafa Akbaş'ın tamamlamak istediği meşin yuvarlak tekrar direğe çarparak oyun alanına döndü.

34. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresini BtcTürk Yeni Malatyaspor 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı korner sonrası ceza sahası içerisinde iyi yükselen Chebake'in kafa vuruşunda, top kaleci Lung'dan dönerek Chebake'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda ise meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

64. dakikada Mensah'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

75. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası içerisinde verdiği pasla buluşan Jahovic'in şutunda top Rienstra'nın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a giden hakem Zorbay Küçük, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti.

77. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Jahovic, topu ağlara gönderdi: 2-0.

86. dakikada sağ kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Bifouma düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

89. dakikada İstikbal Mobilya Kayserisporlu savunma oyuncusu Rienstra'nın geri pasında, kaleci Lung'un ıskaladığı top filelere gitti ve skor 4-0 oldu.

Karşılaşma, BtcTürk Yeni Malatyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.