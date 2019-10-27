Menajeri resmen açıkladı! Belhanda Beşiktaş maçında...

"TARAFTAR DEĞİL SEYİRCİ BÖYLE BİR ŞEY YAPAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Real Madrid maçı sonrası yaptığı açıklamada "Performansını beğenmediğiniz oyuncu için biz gereğini yaparız. Taraftarımız bunu bilmeli. Taraftar yapmaz seyirci böyle bir şey yapar. Bize taraftar lazım. Arkadaşlar Allah rızası için Real Madrid'le oynuyoruz. Daha birkaç ay öncesinin şampiyon takımından bahsediyoruz. Bu yuhalanma, bu ıslık ve hakaret benim pek de alışık olduğum bir şey değil açıkçası." ifadelerini kullanarak oyuncusuna sahip çıktı.