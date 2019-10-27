Menajeri resmen açıkladı! Belhanda Beşiktaş maçında... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Menajeri resmen açıkladı! Belhanda Beşiktaş maçında...

Menajeri resmen açıkladı! Belhanda Beşiktaş maçında...

Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Younes Belhanda ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında oyundan alınırken taraftarın kendisine yönelik protestosuna verdiği karşılıkla gündem olmuştu. Öte yandan Faslı oyuncunun menajeri William D'Avila, Beşiktaş maçı öncesi Belhanda ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
27 Ekim 2019 Pazar 13:54
Menajeri resmen açıkladı! Belhanda Beşiktaş maçında...

Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmeyi hedefleyen Galatasaray'da ana gündem maddelerinden birisi de Younes Belhanda...

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Menajeri resmen açıkladı! Belhanda Beşiktaş maçında...

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla tartışma konusu olan Faslı yıldız, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında oyundan alınırken taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Menajeri resmen açıkladı! Belhanda Beşiktaş maçında...

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisine yönelik protestosuna karşılık veren tecrübeli orta saha oyuncusu büyük tepki topladı.

Menajeri resmen açıkladı! Belhanda Beşiktaş maçında...

Oyundan alınmasının ardından direkt soyunma odasına giden Belhanda, daha sonra tekrar yedek kulübesine döndü.

Menajeri resmen açıkladı! Belhanda Beşiktaş maçında...

"TARAFTAR DEĞİL SEYİRCİ BÖYLE BİR ŞEY YAPAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Real Madrid maçı sonrası yaptığı açıklamada "Performansını beğenmediğiniz oyuncu için biz gereğini yaparız. Taraftarımız bunu bilmeli. Taraftar yapmaz seyirci böyle bir şey yapar. Bize taraftar lazım. Arkadaşlar Allah rızası için Real Madrid'le oynuyoruz. Daha birkaç ay öncesinin şampiyon takımından bahsediyoruz. Bu yuhalanma, bu ıslık ve hakaret benim pek de alışık olduğum bir şey değil açıkçası." ifadelerini kullanarak oyuncusuna sahip çıktı.

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