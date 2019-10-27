Andone'ye şok eleştiri! Galatasaray'daki... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Andone'ye şok eleştiri! Galatasaray'daki...

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen golcü Florin Andone, özellikle son maçlarda mücadeleci oyunu ve attığı gollerle ön plana çıkmıştı. Yıldız futbolcuya şaşırtıcı bir eleştiri geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

27 Ekim 2019 Pazar 15:05
Andone'ye şok eleştiri! Galatasaray'daki...

Galatasaray'ın sezon başında Brighton'dan kiraladığı Florin Andone hakkında dikkat çeken bir eleştiri yapıldı.

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Andone'ye şok eleştiri! Galatasaray'daki...

Sarı-kırmızılı takımda özellikle son oynanan maçlarda gösterdiği mücadele ve attığı gollerle ön plana çıkan Rumen golcü taraftarların da beğenisini kazanmıştı.

Andone'ye şok eleştiri! Galatasaray'daki...

Sosyal medyada, Galatasaray'ın birinci forveti olması istenen yıldız oyuncunun bonservisinin alınması da talep ediliyordu.

Andone'ye şok eleştiri! Galatasaray'daki...

Rumen futbolcuya ülkesinden ise şaşırtıcı bir eleştiri yapıldı. Digi Sport adlı sitede yer alan haberde oyuncunun kulüp performansını milli takıma yansıtamadığı ifade edildi.

Andone'ye şok eleştiri! Galatasaray'daki...

Haberin detayında "Romanya'nın en ünlü golcüsü Andone, milli takımda gol atamadığı için eleştiriliyor. Rumenler ondan her maç gol bekliyor" yorumu yapıldı.

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