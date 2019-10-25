Andone gönülleri fethetti! Arabasını bir anda durdurup... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Andone gönülleri fethetti! Arabasını bir anda durdurup...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, gönülleri fethetmeye devam ediyor. Rumen golcü ile engelli bir vatandaş arasında geçen olay sonrası tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından 'Yeni Elmander' olarak nitelendirilmeye başlandı...
25 Ekim 2019 Cuma 21:10 Güncelleme: 25.10.2019 21:10
Andone gönülleri fethetti! Arabasını bir anda durdurup...

Yaz transfer döneminin flaş ekibi Galatasaray'da forvet bölgesine bir sürü isim yazılıp çizilmişti.

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Andone gönülleri fethetti! Arabasını bir anda durdurup...

Ancak sarı-kırmızılılar, perdenin kapanmasına 1 gün kala Brigthon & Have Albion'dan Florin Andone'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Andone gönülleri fethetti! Arabasını bir anda durdurup...

Radamel Falcao'ya alternatif olarak transfer edilen Andone, Kolombiyalı golcünün sakatlığından doğan forma şansını çok iyi değerlendirdi.

Andone gönülleri fethetti! Arabasını bir anda durdurup...

Hırslı yapısıyla dikkat çeken Rumen forvet, Cimbom'da sahaya çıktığı 3 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Andone gönülleri fethetti! Arabasını bir anda durdurup...

Özel hayatında da mütevazı yapısıyla bilinen Florin Andone, engelli bir vatandaş ile yaşadığı olay sonrası taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

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