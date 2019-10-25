Andone gönülleri fethetti! Arabasını bir anda durdurup...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, gönülleri fethetmeye devam ediyor. Rumen golcü ile engelli bir vatandaş arasında geçen olay sonrası tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından 'Yeni Elmander' olarak nitelendirilmeye başlandı...

25 Ekim 2019 Cuma 21:10 Güncelleme: 25.10.2019 21:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





