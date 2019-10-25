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Andone gönülleri fethetti! Arabasını bir anda durdurup...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, gönülleri fethetmeye devam ediyor. Rumen golcü ile engelli bir vatandaş arasında geçen olay sonrası tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından 'Yeni Elmander' olarak nitelendirilmeye başlandı...
25 Ekim 2019 Cuma 21:10
Güncelleme: 25.10.2019 21:10
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Yaz transfer döneminin flaş ekibi Galatasaray'da forvet bölgesine bir sürü isim yazılıp çizilmişti.
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Ancak sarı-kırmızılılar, perdenin kapanmasına 1 gün kala Brigthon & Have Albion'dan Florin Andone'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Radamel Falcao'ya alternatif olarak transfer edilen Andone, Kolombiyalı golcünün sakatlığından doğan forma şansını çok iyi değerlendirdi.
Hırslı yapısıyla dikkat çeken Rumen forvet, Cimbom'da sahaya çıktığı 3 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Özel hayatında da mütevazı yapısıyla bilinen Florin Andone, engelli bir vatandaş ile yaşadığı olay sonrası taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.