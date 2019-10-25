Fatih Terim atkılarının stada alınmaması ile igili flaş açıklama!

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le oynadığı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in adının yazılı olduğu atkıların Türk Telekom Stadı'na sokulmadığı iddiasıyla ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama ve detaylar...