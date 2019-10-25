Fatih Terim atkılarının stada alınmaması ile igili flaş açıklama! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Fatih Terim atkılarının stada alınmaması ile igili flaş açıklama!

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le oynadığı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in adının yazılı olduğu atkıların Türk Telekom Stadı'na sokulmadığı iddiasıyla ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama ve detaylar...

25 Ekim 2019 Cuma 19:14 Güncelleme: 25.10.2019 19:14
Fatih Terim atkılarının stada alınmaması ile igili flaş açıklama!

Geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Real Madrid maçı öncesi şok bir olay yaşanmıştı.

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Fatih Terim atkılarının stada alınmaması ile igili flaş açıklama!

Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde turnike girişlerinde taraftarlarla görevliler arasında sıkıntı yaşandığı ve güvenlik görevlilerinin Fatih Terim atkısı ile girişlere izin vermediği iddia edildi.

Fatih Terim atkılarının stada alınmaması ile igili flaş açıklama!

Taraftarların ve sporseverlerin sosyal medyada sormaya başladığı bu soru gündem oldu.

Fatih Terim atkılarının stada alınmaması ile igili flaş açıklama!

Birçok taraftarın dile getirdiği bu olay hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Fatih Terim atkılarının stada alınmaması ile igili flaş açıklama!

Yaşanan tüm bu olayların ardından Türk Telekom Stadı'nın güvenliğini sağlayan Performans Grup şirketinden açıklama geldi.

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