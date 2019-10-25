Galatasaray'ın eski hocası Skibbe'den çarpıcı açıklamalar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray'ın eski hocası Skibbe'den çarpıcı açıklamalar

2008-2009 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran Alman teknik adam Michael Skibbe, ülke basınına verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımı çalıştırdığı dönemle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli antrenör kulübün iç yapısından, altyapı sorunlarına kadar farklı konulara değindi. İşte o sözler...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Ekim 2019 Cuma 16:48 Güncelleme: 25.10.2019 17:03
Galatasaray'ın eski hocası Skibbe'den çarpıcı açıklamalar

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Michael Skibbe Alman basınından Spox'a sarı-kırmızılı takımdaki dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

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Galatasaray'ın eski hocası Skibbe'den çarpıcı açıklamalar

"GALATASARAY'IN 11'İNDE BİR TANE TÜRK YOK"

Türkiye'de git gide genç yetenek keşfi yapılmıyor. Eski takımım Galatasaray, mesela PSG karşısında ilk 11'inde tek Türk oyuncu olmadan oynadı. Bu takım planlaması konusunda kötü bir şey. Gelecek planlamasının olmadığını gösterir. Birçok durumda günü kurtarmaya bakıyorlar. Galatasaray'ın düzenli oynayan futbolcularının çoğu 30 yaş ya da daha üstü.

Galatasaray'ın eski hocası Skibbe'den çarpıcı açıklamalar

"YÖNETİCİLER DİSİPLİNSİZDİ"

Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde disiplin eksikliği vardı. Bu oyuncularıma karşı söylediğim bir şey değil. Disiplin eksikliği daha ziyade yönetim bazındaydı. Sürekli yabancı antrenörlerle çalışmak istiyorlardı ancak kendileri disiplinsiz davranıyordu.

Galatasaray'ın eski hocası Skibbe'den çarpıcı açıklamalar

"BU OYUNCUYU OYNATMA DİYORLARDI..."

Mesela yöneticilerden bazıları takım dizilişine dahi karışıyordu. Bana kimse bir şeyler dikte etmedi ancak kimi oynatıp oynatamayacağım belliydi. Ancak ben daima kendi fikirlerime göre seçim yaptım. Bazen çatıştığımız da oluyordu. Diyorlardı ki, bu oyuncuyu oynatamazsın çünkü sözleşme yenilemedi ya da bize dava açtı...

Galatasaray'ın eski hocası Skibbe'den çarpıcı açıklamalar

"DAVALIK OLDUK"

Eğer 3 ay maaş alamazsınız kulübünüzü mahkemeye verebilirsiniz. Bu durum maalesef Türkiye'de çok yaşanıyordu. Sakin ve sükunet içerisinde çalışmanız imkansız hale geliyordu. Bunu bir kez de yaşamadım. Eskişehirspor'u çalıştırırken davalık olduk.

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