Galatasaray'ın eski hocası Skibbe'den çarpıcı açıklamalar

"BU OYUNCUYU OYNATMA DİYORLARDI..."

Mesela yöneticilerden bazıları takım dizilişine dahi karışıyordu. Bana kimse bir şeyler dikte etmedi ancak kimi oynatıp oynatamayacağım belliydi. Ancak ben daima kendi fikirlerime göre seçim yaptım. Bazen çatıştığımız da oluyordu. Diyorlardı ki, bu oyuncuyu oynatamazsın çünkü sözleşme yenilemedi ya da bize dava açtı...