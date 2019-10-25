Galatasaray'ın eski hocası Skibbe'den çarpıcı açıklamalar
2008-2009 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran Alman teknik adam Michael Skibbe, ülke basınına verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımı çalıştırdığı dönemle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli antrenör kulübün iç yapısından, altyapı sorunlarına kadar farklı konulara değindi. İşte o sözler...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
"GALATASARAY'IN 11'İNDE BİR TANE TÜRK YOK"
Türkiye'de git gide genç yetenek keşfi yapılmıyor. Eski takımım Galatasaray, mesela PSG karşısında ilk 11'inde tek Türk oyuncu olmadan oynadı. Bu takım planlaması konusunda kötü bir şey. Gelecek planlamasının olmadığını gösterir. Birçok durumda günü kurtarmaya bakıyorlar. Galatasaray'ın düzenli oynayan futbolcularının çoğu 30 yaş ya da daha üstü.
"BU OYUNCUYU OYNATMA DİYORLARDI..."
Mesela yöneticilerden bazıları takım dizilişine dahi karışıyordu. Bana kimse bir şeyler dikte etmedi ancak kimi oynatıp oynatamayacağım belliydi. Ancak ben daima kendi fikirlerime göre seçim yaptım. Bazen çatıştığımız da oluyordu. Diyorlardı ki, bu oyuncuyu oynatamazsın çünkü sözleşme yenilemedi ya da bize dava açtı...