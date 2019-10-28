Dört dörtlük Malatya
Ligde Y.Malatya kasırgası dinmiyor. Y.Malatya, sonuncu Kayseri’yi de 4 golle geçti. Lung’un geri pasta ıskaladığı topun gol olması maçın en ilginç pozisyonuydu.
Sarı-kırmızılılar, ligde galibiyeti olmayan, sonuncu Kayseri'yi de 4 golle geçti. Malatya, 14'te Donald'ın vuruşuyla, gol perdesini açtı. 31'de Jahovic'in vuruşu direğe çarpıp çizgi üzerinde paralel giderken, Mustafa'nın dokunuşunda da top yine direğe çarparak oyun alanına döndü ve ilk yarı 1-0 Y.Malatya'nın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da son 15 dakikada Malatya şov vardı. 75'te Jahovic penaltıdan, 86'da Bifouma farkı üçe çıkardı. 89'da Rienstra'nın geri pasında, kaleci Lung'un ayağının altından kaçırdığı top filelere gitti ve Sergen Yalçın'ın öğrencileri üst üste 3. galibiyetini aldı. Kayseri ise deplasmanda art arda 3. kez mağlup olurken, kötü gidişata 'dur' diyemedi.
KİMSEDE YOK!
Yeni malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hücum hatlarına övgü yağdırdı. Yalçın, "Guilherme ve Fofana ile başlıyoruz, Bifouma ve Töre ile devam ediyoruz. Yani belki de Türkiye'de kimsede olmayan ofansif hat bizim takımda var" dedi.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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