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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Dört dörtlük

Dört dörtlük Malatya

Ligde Y. kasırgası dinmiyor. Y.Malatya, sonuncu ’yi de 4 golle geçti. Lung’un geri pasta ıskaladığı topun gol olması maçın en ilginç pozisyonuydu.

Sarı-kırmızılılar, ligde galibiyeti olmayan, sonuncu 'yi de 4 golle geçti. , 14'te Donald'ın vuruşuyla, gol perdesini açtı. 31'de Jahovic'in vuruşu direğe çarpıp çizgi üzerinde paralel giderken, Mustafa'nın dokunuşunda da top yine direğe çarparak oyun alanına döndü ve ilk yarı 1-0 Y.Malatya'nın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da son 15 dakikada Malatya şov vardı. 75'te Jahovic penaltıdan, 86'da Bifouma farkı üçe çıkardı. 89'da Rienstra'nın geri pasında, kaleci Lung'un ayağının altından kaçırdığı top filelere gitti ve 'ın öğrencileri üst üste 3. galibiyetini aldı. Kayseri ise deplasmanda art arda 3. kez mağlup olurken, kötü gidişata 'dur' diyemedi.

KİMSEDE YOK!
Yeni malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hücum hatlarına övgü yağdırdı. Yalçın, "Guilherme ve Fofana ile başlıyoruz, Bifouma ve Töre ile devam ediyoruz. Yani belki de 'de kimsede olmayan ofansif hat bizim takımda var" dedi.

  1. 28.10.2019
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