Göztepe'nin Paşa kabusu
Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisini Başakşehir'de kaybeden Göztepe, bir türlü şansının tutmadığı K.Paşa'ya da kaybetti. Göz-Göz, İstanbul ekibini yine aşamadı. Paşa; Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek ve Yusuf’la gol şov yaptı.
Paşa 27'de, Hajradinovic'in şutuna uzanmakta geciken Beto'nun hatasıyla öne geçti. 45+3'te Berkan'ın kornerinde ön direkte Hafez'den seken top, direğe de çarparak filelere gitti ve devre 1-1 bitti. Düdükle birlikte hakeme itiraz eden K.Paşa hocası Kemal Özdeş, kırmız gördü. 51'de Beto'nun Aytaç'a yaptığı harekete VAR'dan penaltı çıktı. Quaresma, Paşa'da ilk gol siftahını yapıp takımını tekrar öne geçirdi. 76'da Hajradinovic'in pasında Mustafa ağları havalandırdı: 1-3. 90+2'de Yusuf, Beto7yla karşı karşıya ağları sarstı ve karşılaşmanın sonucunu ilan etti: 1-4.
TUNA HAKEME İSYAN ETTİ
Göztepe'de Tamer Tuna, penaltıya tepki gösterdi. Tuna, "Penaltı çok sağlıklı izlenmesi gerekirken, maalesef bazılarında 3-4 dakika beklediğimizi hatırlıyorum ama bu pozisyonda direkt penaltı verildi" dedi.
'ZOR MAÇI FARKLI KAZANDIK'
Kırmızı kart gören Kemal Özdeş'in yerine basın toplantısına katılan yardımcısı Murat Duman, "Daha farklı olabilirdi, kaçırdık, sorun değil. Zor olan maçı farklı kazanmak bizim için mutluluk verici" diye konuştu.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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