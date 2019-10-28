Göztepe'nin Paşa kabusu

Paşa 27'de, Hajradinovic'in şutuna uzanmakta geciken Beto'nun hatasıyla öne geçti. 45+3'te Berkan'ın kornerinde ön direkte Hafez'den seken top, direğe de çarparak filelere gitti ve devre 1-1 bitti. Düdükle birlikte hakeme itiraz eden K.Paşa hocası Kemal Özdeş, kırmız gördü. 51'de Beto'nun Aytaç'a yaptığı harekete VAR'dan penaltı çıktı. Quaresma, Paşa'da ilk gol siftahını yapıp takımını tekrar öne geçirdi. 76'da Hajradinovic'in pasında Mustafa ağları havalandırdı: 1-3. 90+2'de Yusuf, Beto7yla karşı karşıya ağları sarstı ve karşılaşmanın sonucunu ilan etti: 1-4.



TUNA HAKEME İSYAN ETTİ

Göztepe'de Tamer Tuna, penaltıya tepki gösterdi. Tuna, "Penaltı çok sağlıklı izlenmesi gerekirken, maalesef bazılarında 3-4 dakika beklediğimizi hatırlıyorum ama bu pozisyonda direkt penaltı verildi" dedi.



'ZOR MAÇI FARKLI KAZANDIK'

Kırmızı kart gören Kemal Özdeş'in yerine basın toplantısına katılan yardımcısı Murat Duman, "Daha farklı olabilirdi, kaçırdık, sorun değil. Zor olan maçı farklı kazanmak bizim için mutluluk verici" diye konuştu.