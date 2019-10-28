Müthiş 3’lü işbaşında

Trabzonspor'da sakatlıklardan gelen olumsuz haberler can sıkarken Daniel Sturridge'in dünkü idmanda takımla çalışması sevindirdi. Ağrıları azalan İngiliz yıldız, bu maçta oynamak istediğini teknik direktör Ünal Karaman'a iletti. Başarılı çalıştırıcı da 30 yaşındaki futbolcunun bu tavrından bir hayli memnun oldu. Karaman, maç saatine kadar Sturridge'in ağrıları nüksetmezse onu hücumdaki partnerleri Nwakaeme ve Sörloth ile birlikte kullanacak. Krasnodar maçında bozulan 'müthiş üçlü' böylece bir kez daha bir araya gelecek. Aksi halde Yusuf Sarı maça 11'de başlayacak.

BEN HAZIRIM POZU

Daniel Sturridge'in idmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması ve keyifli olması dikkatlerden kaçmadı. Bir ara attığı golden sonra kollarını yana açarak "Ben hazırım" pozu verdi. Bugün 11'de çıkması bekleniyor.