Müthiş 3’lü işbaşında
Trabzonspor'da Daniel Sturridge’in ağrıları azaldı, Başakşehir maçı kadrosuna dahil edildi. Turuncu-lacivertliler karşısında Nwakaeme-Sturridge-Sörloth imha timi sahada olacak.
Trabzonspor'da sakatlıklardan gelen olumsuz haberler can sıkarken Daniel Sturridge'in dünkü idmanda takımla çalışması sevindirdi. Ağrıları azalan İngiliz yıldız, bu maçta oynamak istediğini teknik direktör Ünal Karaman'a iletti. Başarılı çalıştırıcı da 30 yaşındaki futbolcunun bu tavrından bir hayli memnun oldu. Karaman, maç saatine kadar Sturridge'in ağrıları nüksetmezse onu hücumdaki partnerleri Nwakaeme ve Sörloth ile birlikte kullanacak. Krasnodar maçında bozulan 'müthiş üçlü' böylece bir kez daha bir araya gelecek. Aksi halde Yusuf Sarı maça 11'de başlayacak.
BEN HAZIRIM POZU
Daniel Sturridge'in idmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması ve keyifli olması dikkatlerden kaçmadı. Bir ara attığı golden sonra kollarını yana açarak "Ben hazırım" pozu verdi. Bugün 11'de çıkması bekleniyor.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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