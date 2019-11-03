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03 Kasım 2019, Pazar
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Geçmiş olsun Necmi abi

Geçmiş olsun Necmi abi

Fotomaç gazetesi yazarlarından , dün by-pass ameliyatı geçirdi. Kulübü, resmi site üzerinden Perekli'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gazetemizin yazarlarından , dün by-pass ameliyatı geçirdi. İstanbul'daki özel bir hastanedeki ameliyatın ardından Perekli'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. da sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz efsane futbolcumuz Necmi Perekli'ye acil şifalar diliyoruz."

  1. 3.11.2019
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