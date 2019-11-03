Geçmiş olsun Necmi abi
Fotomaç gazetesi yazarlarından Necmi Perekli, dün by-pass ameliyatı geçirdi. Trabzonspor Kulübü, resmi site üzerinden Perekli'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Gazetemizin yazarlarından Necmi Perekli, dün by-pass ameliyatı geçirdi. İstanbul'daki özel bir hastanedeki ameliyatın ardından Perekli'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Trabzonspor da sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz efsane futbolcumuz Necmi Perekli'ye acil şifalar diliyoruz."
- 3.11.2019
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Geçmiş olsun Necmi abi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.