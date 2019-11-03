Geçmiş olsun Necmi abi

Gazetemizin yazarlarından Necmi Perekli, dün by-pass ameliyatı geçirdi. İstanbul'daki özel bir hastanedeki ameliyatın ardından Perekli'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Trabzonspor da sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz efsane futbolcumuz Necmi Perekli'ye acil şifalar diliyoruz."