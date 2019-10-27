Zirve aşkına
Gaziantep deplasmanından 1 puanla ayrılan Aytemiz Alanyaspor puanını 18'e çıkardı. Averajı da artı 8'de kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor'a liderlik için gün doğdu.
Trabzonspor'a liderlik için gün doğdu.
TEK HEDEF 3 PUAN
Bordo-mavililer, yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Trabzonspor, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadelede rakibini 2 farklı skorla veya 3-2 ve daha yüksek skorlu tek farklı galibiyetlerle devirirse 18 puana ulaşacak. Alanyaspor'u averajla geçerek 275 hafta sonra ligin zirvesinde yer alacak. Trabzonspor camiası da kenetlenmiş durumda Başakşehir'den gelecek iyi skor ve liderliği bekliyor. Ünal Karaman ve kaptan Jose Sosa takıma motivasyon konuşmayı yapacaklar.
PARMAK ŞOKU
Karadeniz ekibinde sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Krasnodar maçında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki futbolcunun ağrıları sürünce MR'ı çekildi. Parmak'ın sağ alt baldır kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ile ödem tespit edildi. Oyuncunun tedavisine hemen başlandı. Abdulkadir Parmak'ın Başakşehir karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.
NASIL LİDER OLUR?
Başakşehir'i 2 veya daha farklı yeneceği her skorla Trabzonspor liderliğe yükselir.
2-1'lik galibiyette Trabzonspor ile Alanyaspor'un hem puanları hem averajları hem de attıkları ve yedikleri goller aynı olacak.
3-2 veya daha yüksek skorlu tek farklı galibiyetlerde de Fırtına tahtın yeni sahibi olacak.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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