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27 Ekim 2019, Pazar
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Zirve aşkına

Zirve aşkına

Gaziantep deplasmanından 1 puanla ayrılan Aytemiz Alanyaspor puanını 18'e çıkardı. Averajı da artı 8'de kaldı. Bu sonuçla 'a liderlik için gün doğdu.

Süper Lig'de geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü'nü yendikten sonra 274 hafta sonra liderlik koltuğuna oturmuştu. 1 gün sonra Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 5 golle geçerek tahtını geri almıştı. Akdeniz ekibi dün Gaziantepspor deplasmanındaydı. Cisse ile öne geçen Güney temsilcisi uzatmalarda Kana Bıyık'ın golüyle yıkıldı. 1-1'lik sonucun ardından Alanyaspor puanını 18'e çıkardı. Averajı da artı 8'de kaldı. Bu sonuçla
Trabzonspor'a liderlik için gün doğdu.

TEK HEDEF 3 PUAN
Bordo-mavililer, yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Trabzonspor, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadelede rakibini 2 farklı skorla veya 3-2 ve daha yüksek skorlu tek farklı galibiyetlerle devirirse 18 puana ulaşacak. Alanyaspor'u averajla geçerek 275 hafta sonra ligin zirvesinde yer alacak. Trabzonspor camiası da kenetlenmiş durumda Başakşehir'den gelecek iyi skor ve liderliği bekliyor. ve kaptan takıma motivasyon konuşmayı yapacaklar.

PARMAK ŞOKU
Karadeniz ekibinde sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Krasnodar maçında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki futbolcunun ağrıları sürünce MR'ı çekildi. Parmak'ın sağ alt baldır kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ile ödem tespit edildi. Oyuncunun tedavisine hemen başlandı. Abdulkadir Parmak'ın Başakşehir karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.

NASIL LİDER OLUR?
Başakşehir'i 2 veya daha farklı yeneceği her skorla Trabzonspor liderliğe yükselir.
2-1'lik galibiyette Trabzonspor ile Alanyaspor'un hem puanları hem averajları hem de attıkları ve yedikleri goller aynı olacak.
3-2 veya daha yüksek skorlu tek farklı galibiyetlerde de Fırtına tahtın yeni sahibi olacak.
  1. 27.10.2019
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