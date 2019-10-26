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26 Ekim 2019, Cumartesi
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’dan Abdulkadir Parmak açıklaması

Trabzonspor’dan Abdulkadir Parmak açıklaması

maçında sakatlanan 'tan haber var. Kulübü, maçında sakatlanan 24 yaşındaki futbolcu Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili ekibin kulüp doktoru Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak'a bugün çekildiğini belirterek, " 'nde oynadığımız karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

  1. 26.10.2019
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