Trabzonspor’dan Abdulkadir Parmak açıklaması
UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Abdülkadir Parmak'tan haber var. Trabzonspor Kulübü, Krasnodar maçında sakatlanan 24 yaşındaki futbolcu Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Bordo-mavili ekibin kulüp doktoru Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak'a bugün MR çekildiğini belirterek, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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