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26 Ekim 2019, Cumartesi
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'da kadro değişiyor

Trabzonspor'da kadro değişiyor

Teknik Direktörü , 'in 9. haftasında deplasmanda oynayacakları Medipol maçında kadro değişikliğine gitmeyi planlıyor.

C Grubu 3. haftasında sahasında Rusya'nın ekibine 2-0 mağlup olarak grupta işini zora sokan , 'e dönüyor. 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde Teknik Direktör , Rus ekibi karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de değişiklikler yapacak. Sakatlıktan çıkan 'in de dönmesiyle birlikte hem savunma hattından hemde orta sahada bir dizi değişikliğe gidecek olan tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de 4'te 4 yaparak Avrupa'da alınan kötü sonuçları unutturmayı planlıyor.

Sturridge balık pişirdi

SAVUNMAYA HOSSEİNİ VE HÜSEYİN TÜRKMEN

Trabzonspor'da stoper bölgesindeki rotasyondan beklediği verimi alamayan Ünal Karaman'ın Krasnodar maçında sahaya sürdüğü Fernandes - Campi ikilisinin yerine Başakşehir maçında Hüseyin- Hosseini ikilisine geri dönmesi bekleniyor. Bordo-mavililer geride kalan 15 Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında Hüseyin- Hosseini'den daha çok verim aldığı ön plana çıktı.

OBI MIKEL'İN GÖREV ALMASI BEKLENİYOR

Sakatlığı nedeniyle FK ve Krasnodar maçlarda forma giyemeyen Obi Mikel'in, Başakşehir ile deplasmanda oynanacak olan müsabakada forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı tamamen geçen Nijeryalı oyuncu teknik direktör Ünal Karaman'ın görev vermesi halinde formasına kavuşacak.

DANIEL STURRIDGE BELİRSİZ

Krasnodar ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan 'nin durumu yarın yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak. Sol kasık ağrısı şikayeti nedeniyle Krasnodar maçında risk edilmeyen yıldız futbolcunun Başakşehir maçı kadrosunda olup olmayacağı yarın yapılacak antrenmanda netlik kazanacak. Sturridge'nin Başakşehir maçında 11'de başlamaması halinde Ünal Karaman'ın Krasnodar maçında 90 dakika görev verdiği Yusuf Sarı'yı 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.
Trabzonspor Başakşehir maçı hazırlıklarına Krasnodar maçı sonrası hemen başlamıştı. Bugünü izinli geçiren ekibi, yarın hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 26.10.2019
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