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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Pazarlık bile yapmadılar

Pazarlık bile yapmadılar

'da başkan 'nun Sosa ve Novak ile sözleşme yenileme konusunda anlaştıklarını açıklamasının arkasındaki detaylar ortaya çıktı. Bordo-mavililer yönetimin iki yıldızla da anlaşırken hiçbir sorun yaşamadığı öğrenildi.

Başkanı 'nun "Sosa ve Novak ile anlaştık" açıklaması ile iki yıldızın yuvada kalacağı belli olurken, transfer görüşmesinin çok rahat geçtiği ortaya çıktı. Ağaoğlu'nun yürüttüğü 'yıldız operasyonunda' görüşmeleri Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp yaparken, ilk önce Novak ile masaya yatırıldı. Sezon sonu bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak için masaya oturulan 29 yaşındaki sol bek, 1 milyon euro'luk teklife hiç düşünmeden 'evet' dedi. Novak "Burada mutluyum. Tüm şartları kabul ediyorum" derken, Sosa'da da aynısı oldu. Arjantinli maestro 3.2 milyon euro'luk alacağını 2.3 milyon euro'ya indirmeyi kabul ederken, şampiyonluk priminin yüksek tutulmasını istemesi de ayrı bir memnunluk oluşturdu. İki yıldızın milli arada imza atacağı belirtildi.
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  1. 26.10.2019
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