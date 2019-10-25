Toroğlu: Sorumlu sensin Fatih Terim
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Galatasaray, Real Madrid futbol takımından para olarak azmış. Galatasaray'ın sahadaki oyunu verilen paranın, emeğin karşılığı değil, bunun da sorumlusu Fatih Terim. Dost acı söyler. Galatasaray takımının en formsuz adamı sensin bir senedir." değerlendirmesinde bulundu.
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