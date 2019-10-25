Marcus Berg'den Trabzonspor itirafı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Marcus Berg'den Trabzonspor itirafı!

'den  itirafı!

Marcus Berg'den Trabzonspor itirafı!

'nde 'u 2-0 mağlup eden 'ın golcüsü , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3. grup maçında 'u 2-0 mağlup eden 'ın tecrübeli golcüsü , maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Berg'in yaptığı açıklamalar:

"Zor bir maç oldu. Özellikle ilk 45 dakikada performansımızın altında kaldık. İkinci yarı daha iyi oynadık ve golleri bulduk. İlk yarıda Trabzonspor'a bazı gol pozisyonları da vermiştik ama ikinci yarıda çok daha iyi oynadık. İlk yarı performansımızdan memnun değilim."

"YAZ AYLARINDA BAZI GÖRÜŞMELER OLDU"

"Şu anda transferle ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama yaz aylarında Trabzonspor ile bazı görüşmeler oldu ama sonuçlanmadı. Trabzonspor'a başarılar diliyorum, şu anda takımım ile mutluyum, başka bir şey söyleyemiyorum."

  1. 25.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcus Berg'den Trabzonspor itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN