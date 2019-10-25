Marcus Berg'den Trabzonspor itirafı!

UEFA Avrupa Ligi 3. grup maçında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Krasnodar'ın tecrübeli golcüsü Marcus Berg, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Berg'in yaptığı açıklamalar:

"Zor bir maç oldu. Özellikle ilk 45 dakikada performansımızın altında kaldık. İkinci yarı daha iyi oynadık ve golleri bulduk. İlk yarıda Trabzonspor'a bazı gol pozisyonları da vermiştik ama ikinci yarıda çok daha iyi oynadık. İlk yarı performansımızdan memnun değilim."

"YAZ AYLARINDA BAZI GÖRÜŞMELER OLDU"

"Şu anda transferle ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama yaz aylarında Trabzonspor ile bazı görüşmeler oldu ama sonuçlanmadı. Trabzonspor'a başarılar diliyorum, şu anda takımım ile mutluyum, başka bir şey söyleyemiyorum."