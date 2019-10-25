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25 Ekim 2019, Cuma
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’da maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

, ’in 9’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde 10.30'da 'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Ekuban'ın yanı sıra Sturridge ile Abdulkadir Parmak katılmadı. Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.

MIKEL TAKIMLA ÇALIŞTI
Bu arada sakatlığı nedeniyle FK ve karşılaşmalarında forma giyemeyen Obi Mikel, bugün takımla çalışmalarda yer aldı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Pazar günü yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayıp 'a hareket edecek.

  1. 25.10.2019
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