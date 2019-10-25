Trabzonspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Ekuban'ın yanı sıra Sturridge ile Abdulkadir Parmak katılmadı. Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
MIKEL TAKIMLA ÇALIŞTI
Bu arada sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK ve Krasnodar karşılaşmalarında forma giyemeyen Obi Mikel, bugün takımla çalışmalarda yer aldı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Pazar günü yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a hareket edecek.
- 25.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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