İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu. Grubun bir diğer karşılaşmasında ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0 yendi. İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu...
24 Ekim 2019 Perşembe 23:57 Güncelleme: 25.10.2019 00:04
İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 hafta karşılaşmaları bu akşam oynandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

C Grubu'nda bulunan temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu.

İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

Rus ekibine galibiyeti getiren golleri 49'da Marcus Berg ve 90+1'de Tony Vilhena kaydetti.

İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

Grubun bir diğer karşılaşmasında ise Basel, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu.

İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

Mücadeleyi İsviçre ekibi 18. dakikada Fabian Frei'ın attığı golle 1-0 kazandı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN