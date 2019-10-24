İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu. Grubun bir diğer karşılaşmasında ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0 yendi. İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu...
24 Ekim 2019 Perşembe 23:57
Güncelleme: 25.10.2019 00:04
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3 hafta karşılaşmaları bu akşam oynandı.
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C Grubu'nda bulunan temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu.
Rus ekibine galibiyeti getiren golleri 49'da Marcus Berg ve 90+1'de Tony Vilhena kaydetti.
Grubun bir diğer karşılaşmasında ise Basel, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu.
Mücadeleyi İsviçre ekibi 18. dakikada Fabian Frei'ın attığı golle 1-0 kazandı.