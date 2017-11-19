Erman Toroğlu şampiyonluk favorisini açıkladı
19 Kasım 2017, Pazar
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Takım Oyunu' programında iddialı bir açıklamada bulundu. Toroğlu, "Biraz fazla iddialı bir şey söyleyeceğim. Eğer, bu lig böyle giderse, Fener'de potaya girerse ki bence girdi. Trabzon girerse daha tereyağı olur. Tabi transferler ne olur bilemem ama bunlar olursa şampiyon Başakşehir olur." ifadelerini kullandı.
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