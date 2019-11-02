"İki teknik adamın da istifa etmesi lazım"
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu Programında Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Flaş sözler kullanan Toroğlu, "İlk yarıdaki Antalya'yı çıkaran da Bülent, ikinci yarıdaki Antalya'yı çıkaran da Bülent. Bülent'in istifası isteniyorsa iki teknik adamın da istifa etmesi lazım. Antalya maçın genelinde daha çok ayakta kaldı." dedi.
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