"İki teknik adamın da istifa etmesi lazım"

Flaş sözler kullanan Toroğlu, "İlk yarıdaki Antalya'yı çıkaran da Bülent, ikinci yarıdaki Antalya'yı çıkaran da Bülent. Bülent'in istifası isteniyorsa iki teknik adamın da istifa etmesi lazım. Antalya maçın genelinde daha çok ayakta kaldı." dedi.