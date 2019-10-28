İşte Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı 11'leri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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İşte Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı 11'leri

Süper Lig'in 9. haftası Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasıyla kapanıyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen iki ekip, Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşıyor. İşte Başakşehir-Trabzonspor maçı 11'leri...
28 Ekim 2019 Pazartesi 07:29
İşte Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı 11'leri

Süper Lig'in 9. hafta kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak.

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İşte Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı 11'leri

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'da başlayacak.

İşte Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı 11'leri

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak.

İşte Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı 11'leri

OBI MIKEL KADRODA YOK

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ogenyi Onazi ve Obi Mikel maç kadrosuna alınmadı.

İşte Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı 11'leri

ALEKSIC'İN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Bordo-mavili ekipte ise omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic kadroya dahil edilmedi.

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