İşte Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı 11'leri

Süper Lig'in 9. haftası Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasıyla kapanıyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen iki ekip, Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşıyor. İşte Başakşehir-Trabzonspor maçı 11'leri...
28 Ekim 2019 Pazartesi 07:29
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Süper Lig'in 9. hafta kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak.
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Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'da başlayacak.
Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak.
OBI MIKEL KADRODA YOK
Bordo-mavili ekipte sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ogenyi Onazi ve Obi Mikel maç kadrosuna alınmadı.
ALEKSIC'İN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Bordo-mavili ekipte ise omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic kadroya dahil edilmedi.