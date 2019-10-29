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Fransızlar Başakşehir'in yıldızı Mert Günok için geldi
Süper Lig'in 9. hafta kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk etti. 2-2'lik skorla biten zorlu karşılaşmaya Mert Günok'un kurtarışları damga vurdu. Karşılaşmanın 38. dakikada Başakşehir kalesinde inanılmaz bir karambol yaşandı. Sörloth ceza sahasına yaklaştı, solda Nwakaeme'yi gördü, yıldız ismin şutunda Mert başarılı oldu, seken topta Trabzonsporlular peş peşe vuruşlarla golü bulmaya çalıştı ama savunma ve Mert gole izin vermedi. Mert'in inanılmaz performans gösterdiği karşılaşmayı izlemeye Fransız kulübü yetkilileri de geldi. İşte detaylar...
29 Ekim 2019 Salı 10:34 Güncelleme: 29.10.2019 10:39
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Zorlu karşılaşmada öne çıkan oyuncu ise Başakşehir kalecisi Mert Günok'tu.
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