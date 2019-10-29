Fransızlar Başakşehir'in yıldızı Mert Günok için geldi - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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Fransızlar Başakşehir'in yıldızı Mert Günok için geldi

Süper Lig'in 9. hafta kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk etti. 2-2'lik skorla biten zorlu karşılaşmaya Mert Günok'un kurtarışları damga vurdu. Karşılaşmanın 38. dakikada Başakşehir kalesinde inanılmaz bir karambol yaşandı. Sörloth ceza sahasına yaklaştı, solda Nwakaeme'yi gördü, yıldız ismin şutunda Mert başarılı oldu, seken topta Trabzonsporlular peş peşe vuruşlarla golü bulmaya çalıştı ama savunma ve Mert gole izin vermedi. Mert'in inanılmaz performans gösterdiği karşılaşmayı izlemeye Fransız kulübü yetkilileri de geldi. İşte detaylar...
29 Ekim 2019 Salı 10:34 Güncelleme: 29.10.2019 10:39
Fransızlar Başakşehir'in yıldızı Mert Günok için geldi

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

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Fransızlar Başakşehir'in yıldızı Mert Günok için geldi

2-2'lik skorla biten zorlu karşılaşmada Başakşehir'in golleri Edin Visca (pen.) ve Skrtel'den gelirken, Trabzonspor'un golleri Daniel Sturridge (pen.) ve Sörloth'tan geldi.

Fransızlar Başakşehir'in yıldızı Mert Günok için geldi

Başakşehir bu skorla puanını 15 yaparken, bordo-mavililer 16 puana yükseldi.

Fransızlar Başakşehir'in yıldızı Mert Günok için geldi

Zorlu karşılaşmada öne çıkan oyuncu ise Başakşehir kalecisi Mert Günok'tu.

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Fransızlar Başakşehir'in yıldızı Mert Günok için geldi

Başakşehir'de gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran Mert, Trabzonspor maçında gösterdiği performasnla da parmak ısırttı.

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