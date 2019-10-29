Arda Turan pes dedirtti! Mert Günok'tan Okan Buruk'a tepki... 

Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri olan Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması 2-2 sona erdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Mücadelenin son dakikalarında yaşanan öyle bir pozisyon vardı ki yeşil sahalarda eşine ender rastlanan cinsten... Pozisyonun kahramanı ise Arda Turan'dı... Tecrübeli oyuncunun maç içindeki bir hareketi Mert Günok'u da adeta çıldırttı. Peki, o pozisyonda neler yaşandı? Arda Turan'ın yaptığı o hareketin görüntüsü ve ayrıntılar haberimizde...