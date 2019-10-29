HaberlerGaleriArda Turan pes dedirtti! Mert Günok'tan Okan Buruk'a tepki...
Arda Turan pes dedirtti! Mert Günok'tan Okan Buruk'a tepki...
Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri olan Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması 2-2 sona erdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Mücadelenin son dakikalarında yaşanan öyle bir pozisyon vardı ki yeşil sahalarda eşine ender rastlanan cinsten... Pozisyonun kahramanı ise Arda Turan'dı... Tecrübeli oyuncunun maç içindeki bir hareketi Mert Günok'u da adeta çıldırttı. Peki, o pozisyonda neler yaşandı? Arda Turan'ın yaptığı o hareketin görüntüsü ve ayrıntılar haberimizde...
29 Ekim 2019 Salı 11:08
Güncelleme: 29.10.2019 11:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'le Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve adeta nefes kesen mücadele 2-2 sona erdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mücadelenin en dikkat çeken anlarından biri Arda Turan'ın yedek kulübesinde üzgün tavırlarıydı.
Barcelona'da kariyerinin zirvesine çıkan ancak yaşadığı büyük düşüşle Başakşehir'de yedek kalacak duruma gelen deneyimli futbolcu, duygusal anlar yaşadı.
Maça yedek başlayan Arda, kulübede ellerini yüzüne kapatarak bir süre bekledi. 32 yaşındaki ismin son derece üzgün olduğu kameralara yansıdı.
Arda, 90+2. dakika oyuna girdi. Daha sonra ise Trabzonspor bir korner kazandı.