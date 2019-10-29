Spor yazarları Başakşehir - Trabzonspor maçını değerlendirdi

61. dakikada Sturridge ile gelen penaltı golü, Fatih Terim Stadı'nı bayram yerine çevirdi. Dün bir kez daha gördük ki bu Trabzonspor savunma futbolu oynayamaz; hücum futbolu oynamaya alışık bu takım. İlk 30 dakika bu yüzden hem baskı yedi, hem de çok bocaladı Trabzonspor. Visca'nın oyun zekasını çözmek çok zor. Penaltı pozisyonunda araya attığı pas, muhteşemdi.

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