Uğurcan Çakır gözetleniyor! İngiliz devi... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Uğurcan Çakır gözetleniyor! İngiliz devi...

Uğurcan Çakır gözetleniyor! İngiliz devi...

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. 2-2 biten karşılaşmada bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır, İngiliz ekibinin scoutları tarafından gözetim altındaydı. İşte detaylar...
29 Ekim 2019 Salı 07:31
Uğurcan Çakır gözetleniyor! İngiliz devi...

Süper Lig'in 9. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

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Uğurcan Çakır gözetleniyor! İngiliz devi...

Gol duellosu halinde geçen karşılaşma 2-2 sona erdi.

Uğurcan Çakır gözetleniyor! İngiliz devi...

Karşılıklı geçen mücadelede iki takım kalecileri resmen devleşti.

Uğurcan Çakır gözetleniyor! İngiliz devi...

Bordo-mavili ekibin genç file bekçisi Uğurcan Çakır, birçok pozisyonda turuncu-lacivertli ekibe geçit vermedi.

Uğurcan Çakır gözetleniyor! İngiliz devi...

Son dönemlerde dev kulüplerin gözdesi olan milli kaleci, bu karşılaşmada takip altındaydı.

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