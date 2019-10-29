Uğurcan Çakır gözetleniyor! İngiliz devi...

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. 2-2 biten karşılaşmada bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır, İngiliz ekibinin scoutları tarafından gözetim altındaydı. İşte detaylar...
29 Ekim 2019 Salı 07:31
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Süper Lig'in 9. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
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Gol duellosu halinde geçen karşılaşma 2-2 sona erdi.
Karşılıklı geçen mücadelede iki takım kalecileri resmen devleşti.
Bordo-mavili ekibin genç file bekçisi Uğurcan Çakır, birçok pozisyonda turuncu-lacivertli ekibe geçit vermedi.
Son dönemlerde dev kulüplerin gözdesi olan milli kaleci, bu karşılaşmada takip altındaydı.