İşte Süper Lig'de güncel puan durumu - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'in 9. haftası bugün oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. Günün öne çıkan maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmadan siyah-beyazlı ekip 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
27 Ekim 2019 Pazar 20:57 Güncelleme: 27.10.2019 21:02
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı bugün oynanan 4 karşılaşmayla sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Günün açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan Denizlispor, sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Göztepe deplasmanına konuk olan Kasımpaşa, rakibini 4-1 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Günün son mücadelesinde İstanbul derbisinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN