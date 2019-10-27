Süper Lig'in 9. haftası bugün oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. Günün öne çıkan maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmadan siyah-beyazlı ekip 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
27 Ekim 2019 Pazar 20:57
Güncelleme: 27.10.2019 21:02
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Süper Lig'de 9. hafta heyecanı bugün oynanan 4 karşılaşmayla sürdü.
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Günün açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan Denizlispor, sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.
Göztepe deplasmanına konuk olan Kasımpaşa, rakibini 4-1 mağlup etti.
Günün son mücadelesinde İstanbul derbisinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.