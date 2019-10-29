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29 Ekim 2019, Salı
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şokta!

Kayseri şokta!

Tecrübeli hoca 4-0’lık yenilgisi sonrası takım içindeki birçok sorun nedeniyle görevi bıraktı. ve gündemdeki isimler.

'de galibiyeti bulunmayan sonuncu 'da, 10 Ekim'de 'ın yerine gelen da 17. günün sonunda istifa etti. Samet Aybaba, 4-0'lık yenilgisi sonrası takımdaki sıkıntılardan bahsedip, radikal kararlar alacaklarını söylemişti. Geçen hafta da futbolcular paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmamışlardı.

BORÇ 140 MİLYON TL
Samet Aybaba'nın istifasının kabul edildiği 'de ve 'nun gündeme geldiği öğrenildi. Havutçu, Karaman'ın da yerine düşünülüyordu ancak Samet Aybaba'yla anlaşıldı. Özat ise bu sezon 1. Lig'de 'de 4 hafta görevde kaldı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda sezon başı 25 transferle kurulan iddialı kadronun maliyetinin yanı sıra borcun da 140 milyon TL'ye ulaştığı öne sürüldü.

PENALTI KOMEDİ
Kasımpaşa 4-1 yenilen 'de Başkan Sepil, hakem Ümit Öztürk'e tepki gösterdi. Sepil, "Penaltı tam bir komedi. Eski hakemler, yorumcular penaltı olmadığını, hatta Beto'ya faul yapıldığını söylediler" dedi.

ANTEP'TE İMZA
, sözleşmesi bitecek olan Marius Sumudica'nın kontratını 2021'e kadar uzattı. Rumen çalıştırıcı, "Taraftarımıza bir kez daha söz veriyorum ki bu takım asla düşmeyecek ve başarılı olacak" ifadelerini kullandı.

KAPLAN AYRILDI
Lige istediği başlangıcı yapamayan 'nde flaş bir karar alındı. Başkent ekibi teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırma kararı aldı. Alkaralar, Kaplan ile ilk 9 maçta sadece 6 puan toplayabildi.

ÇİÇEK ABBAS!
Ankaragücü Başkan Yiğiner'e, yöneticiler destek çıktı. Başkan Vekili Metin Akyüz, " dediler. O filmi seyretsinler. Bir Şakir'e, bir de Çiçek Abbas'a baksınlar. Çiçek Abbas olmaya razıyım" yorumu yaptı.

BAŞARININ SIRRI AİLE ORTAMI
Kayseri'yi 4 golle geçip 3'te 3 yapan Y.Malatya'da moraller tavan yaptı. Yönetici Hakkı Çelikel, başarının ardında yatan sırrı şöyle açıkladı: "Başarımızda tüm kademeleriyle aile sıcaklığı samimiyetinde olmamız büyük etken. Herkes işinin hakkını fazlasıyla vererek yapıyor."

  1. 29.10.2019
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