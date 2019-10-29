Kayserispor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı
Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un Pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler yarın satışa sunulacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa çıkacak. Bilet fiyatları ile ilgili Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"İstikbal Mobilya Kayserisporumuzun 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10'uncu haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 30 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de satışa sunulacaktır. Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 80 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 120 TL, Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL ve Misafir Tribün 65 TL."
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
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sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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