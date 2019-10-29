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29 Ekim 2019, Salı
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- maçı fiyatları açıklandı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları açıklandı

'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya 'un Pazar günü evinde oynayacağı maçının fiyatları belli oldu. Biletler yarın satışa sunulacak.

İstikbal Mobilya - maçının biletleri yarın satışa çıkacak. fiyatları ile ilgili Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İstikbal Mobilya Kayserisporumuzun 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 10'uncu haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 30 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de satışa sunulacaktır. Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 80 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 120 TL, Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL ve Misafir Tribün 65 TL."

  1. 29.10.2019
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