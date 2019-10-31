Kayserispor'da teknik direktörlüğe Bülent Uygun getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından, Bülent Uygun'u duyurdu.
- 31.10.2019
-
Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı
Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
-
"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
Bülent Uygun, Kayserispor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.