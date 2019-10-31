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31 Ekim 2019, Perşembe
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Bülent Uygun, Kayserispor’da

'da teknik direktörlüğe getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı , hesabından, Bülent Uygun'u duyurdu.

'da teknik direktörlüğe getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı , hesabından, Bülent Uygun'u duyurdu. 48 yaşındaki teknik adam, son olarak 'ın Al Rayyan takımını çalıştırdı. Daha önce , Buca, , , G.Antep, , Osmanlı ve Al Gharafa'da görev aldı.
  1. 31.10.2019
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