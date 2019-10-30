Erol Bedir: "Amasız destek verelim"
İstikbal Mobilya Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı takıma destek vermek gerektiğini söyledi. Görevinden istifa eden Başkan Erol Bedir, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kırmızılı takıma destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Eski Başkan Erol Bedir, "Bana da, ilgililere de, taraftara da düşen şey amasız, ancaksız destek olmaktır. Halen görevde olan yönetim en iyi yönetim, hoca en iyi hoca, takım en iyi takımdır anlayışının etrafında kenetlenmeliyiz. Yaşadığımız sportif şanssızlıkların da tekrarlanmamasıyla birlikte başaracağımıza inanmalıyız. Düşünce ve eleştirilerimizi yeri-zamanı geldiğinde belirtmeliyiz. Olumsuz düşüncelerimizin bugün dillendirilmesinin Kayserispor'umuza hiçbir faydası olmadığını bilmeliyiz. Pazar günü oynayacağımız Fenerbahçe maçının yeni ve olumlu bir başlangıç olmasını diliyorum" paylaşımında bulundu.
- 30.10.2019
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