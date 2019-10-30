Erol Bedir: "Amasız destek verelim" - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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: "Amasız destek verelim"

Erol Bedir: "Amasız destek verelim"

İstikbal Mobilya Kayserispor eski Başkanı , sarı kırmızılı takıma destek vermek gerektiğini söyledi. Görevinden istifa eden Başkan Erol Bedir, maçı öncesinde sarı kırmızılı takıma destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan eski başkan , "Bugünkü sıkıntıları görevde olduğum dönemde en az 10-15 kez yaşamış ve ağırlıklı olarak şahsi imkanlarını seferber ederek (transferler, lisanslar, tahtasının açılması, ihtarların boşa çıkarılması, FİFA'daki dosyalar, icralar, acil ödemeler, transfer yasağı, antrenman veya maça çıkmama) takımımızın daha büyük sıkıntılara uğramamasını temin etmiştim. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım bu gayretleri gösterirken en büyük moral kaynağımızda büyük taraftarımızdı. Mevcut problemler önceden de vardı, şimdi de var, muhtemelen ileride de olacaktır. Bunları bir kenara bırakıp hep birlikte kenetlenme zamanıdır" dedi.

Eski Başkan Erol Bedir, "Bana da, ilgililere de, taraftara da düşen şey amasız, ancaksız destek olmaktır. Halen görevde olan yönetim en iyi yönetim, hoca en iyi hoca, takım en iyi takımdır anlayışının etrafında kenetlenmeliyiz. Yaşadığımız sportif şanssızlıkların da tekrarlanmamasıyla birlikte başaracağımıza inanmalıyız. Düşünce ve eleştirilerimizi yeri-zamanı geldiğinde belirtmeliyiz. Olumsuz düşüncelerimizin bugün dillendirilmesinin Kayserispor'umuza hiçbir faydası olmadığını bilmeliyiz. Pazar günü oynayacağımız maçının yeni ve olumlu bir başlangıç olmasını diliyorum" paylaşımında bulundu.

  1. 30.10.2019
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