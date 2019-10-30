Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı

Kayserispor'da Samet Aybaba'nın istifasının ardından Bülent Uygun ismi gündeme alındı. Sarı kırmızılı yönetim, kulüpte bir dönem görev yapan Bülent Uygun ile anlaşmak üzere harekete geçti. Tecrübeli teknik adam Kayseri'ye davet edildi.

Yeni teknik direktör arayışını sürdüren Kayserispor, Bülent Uygun'u Kayseri'ye davet etti. Futbolarena'nın haberine göre; Bülent Uygun ile masaya oturmayı planlayan Kayserispor, ilk teknik direktör adayını belirlemiş oldu. Kayserispor yönetimi eğer Bülent Uygun ile anlaşma sağlayamazsa, listedeki diğer isimlerle temas kuracak.

2 YIL SONRA TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ

5 Mart 2019 tarihinde Katar'ın Al Rayyan Kulübü'nden ayrılan ve o tarihten beri boşta olan Bülent Uygun, Türkiye'de en son 2017 yılında Osmanlıspor'u çalıştırdı. 2 yıldır Katar'da görev yapan Bülent Uygun, toplamda 29 resmi maçta takımlarının başında bulundu.

BÜLENT UYGUN KİMDİR?

Bülent Uygun 1 Ağustos 1971 Adapazarı doğumludur. Bülent Uygun teknik direktör ve forvet mevkisinde oynayan eski futbolcu. 17 yaşına kadar Sakaryaspor'un genç takımlarında oynayıp Genç Millî Takıma seçilip 15 kere 17 A genç oldu sonrası Sakaryaspor'da oynatılmayacağını düşünüp Ankara Şekerspor'a transfer olmuştur ve burada 1 yıl oynadıktan sonra Sakaryaspor'da ilk kez profesyonel oldu, Sakaryaspor futbolunun anlamı, düşüncesi ve sevgisi oldu, burada şampiyonluklar, başarılar ve eğlenceli 4 yıl yaşadı. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geldiği ilk yılında 22 golle gol krallığı yaşadı. Sonra sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Göztepe, Zonguldakspor ve Sivasspor formalarını giyip Süper Ligde 85 gol atma başarısını gösterip 2001 sezonunda Sivasspor'da 30 yaşında futbol hayatına nokta koydu.

TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Teknik adamlık kariyerine 2008'da Sivasspor'da adım atan Bülent Uygun, sonrasında Bucaspor ve Eskişehirspor'u çalıştırdı.Eskişehirspor'da 2010-11 sezonunun 8. haftasında Rıza Çalımbay kulüple yollarını ayırmasının ardından göreve geldi ve sezonu 7. sırada bitirdiler. 2011-12 sezonunda 1. Lig'in bitimine 7 hafta kala Hüsnü Özkara'nın yerine Elazığspor'un başına geçen Uygun, takımı Süper Lig'e çıkarırken yaptığı 21 transferle büyük eleştiri topladı. Stadı tadilatta olduğu için ilk 3 iç saha maçını farklı şehirlerde oynamak zorunda kalan Elazığspor'la Süper Lig'in 7. Haftası'na dek yalnızca 2 puan toplayabilen Bülent Uygun, 7. Hafta'da Bordo-Beyazlı Ekibin kendi sahasında oynadığı ilk maç olan Akhisar Belediyespor karşısında alınan beraberliğin ardından istifa etti. İstifasının ardından hem kendisi hem de Elazığspor yönetimi, duygu dolu mesajlar yayınlayarak birbirlerine olan bağlılıklarını belirttiler.

07.02.2013 tarihinde Gaziantepsporla anlaşmıştır. 11.11.2013 tarihinde Gaziantepspor Teknik Direktörlüğünden istifa etmiştir.Aralık 2013'te ise Katar Ligi ekiplerinden Umm Salal SC ile 6 aylık kontrat imzalamıştır. Bülent Uygun böylelikle Katar Ligi tarihindeki ilk Türk olmuştur. İlk maçında El Arabi takımına karşı takımını yöneten Uygun, ligde 3 haftadır yenilmeyen ve kalesinde gol dahi görmeyen El Arabi'yi 1-0 mağlup etmiştir. Bunun yanı sıra takımı kendi adına sezonun ilk galibiyetini almıştır. Bu maçın hemen ardından Belçikalı ünlü teknik adam Erik Gerets'in çalıştırdığı Lekhwiya SC ile karşılaşan takımı, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla yenmiştir. Maçtan sonra ise Çok eksiği olan, ligin son sırasında yer alan bir takım olarak böyle bir fark elde etmemiz büyük başarı. İnşallah her geçen gün daha da iyi olacağız açıklamalarında bulunmuştur. 13 Aralık 2016 tarihinde, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bülent Uygun daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Osmanlıspor, Al Gharafa ve Al Rayyan takımlarından teknik direktörlük yaptı.