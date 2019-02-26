Kayserispor-Beşiktaş bilet satışları bugün satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 24.haftasında 02 Mart Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş maçı biletleri bugün satışa çıkıyor. 100 TL ile 40 TL arasında değişen bilet fiyatlarına futbol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor Ayrıca, misafir tribün bilet satışları Perşembe günü saat 11.00'de satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Alt: 100 TL

Doğu Alt: 70 TL

Doğu Üst: 50 TL

Batı Üst: 50 TL

Kuzey Üst: 40 TL

Kuzey Alt: 40 TL

Misafir Tribünü: 50 TL