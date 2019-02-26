Kayserispor-Beşiktaş bilet satışları bugün satışa çıkıyor
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında 02 Mart Cumartesi günü oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşması bilet fiyatları belli oldu. Biletler Passolig tarafından bugün saat 15.00’de satışa sunulacak.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 24.haftasında 02 Mart Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş maçı biletleri bugün satışa çıkıyor. 100 TL ile 40 TL arasında değişen bilet fiyatlarına futbol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor Ayrıca, misafir tribün bilet satışları Perşembe günü saat 11.00'de satışa sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Alt: 100 TL
Doğu Alt: 70 TL
Doğu Üst: 50 TL
Batı Üst: 50 TL
Kuzey Üst: 40 TL
Kuzey Alt: 40 TL
Misafir Tribünü: 50 TL
- 26.02.2019
- Güncelleme: 26.02.2019 13:53
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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