Kayserispor-Beşiktaş bilet satışları bugün satışa çıkıyor
26 Şubat 2019, Salı
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Kayserispor- bilet satışları bugün satışa çıkıyor

Kayserispor-Beşiktaş bilet satışları bugün satışa çıkıyor

ile arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşması bilet fiyatları belli oldu. Biletler Passolig tarafından bugün saat 15.00’de satışa sunulacak.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 24.haftasında Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan ile maçı biletleri bugün satışa çıkıyor. 100 TL ile 40 TL arasında değişen bilet fiyatlarına futbol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor Ayrıca, misafir tribün bilet satışları Perşembe günü saat 11.00'de satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Alt: 100 TL
Doğu Alt: 70 TL
Doğu Üst: 50 TL
Batı Üst: 50 TL
Kuzey Üst: 40 TL
Kuzey Alt: 40 TL
Misafir Tribünü: 50 TL

  1. 26.02.2019
  2. Güncelleme: 26.02.2019 13:53
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