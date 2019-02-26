Kayserispor'dan futbolculara yasak
26 Şubat 2019, Salı
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Kayserispor'dan futbolculara yasak

Kayserispor'dan futbolculara yasak

kulübü, sarı kırmızılı taraftarları konusunda uyardı. Ayrıca futbolculara da yasak geldi

Kulüp Basın Sözcüsü , Cumartesi günü Kadir has Stadı'nda oynayacakları maçı öncesinde taraftarları konusunda uyardı. İHA muhabirine açıklama yapan Orhan Taşçı, "9 haftadır kaybetmeyen bir takımımız var. Bunu 10 maça çıkarmak istiyoruz. Cumartesi günü sahamızda taraftarımızın da desteği ile Beşiktaş'ı mağlup etmek ve ligdeki çıkışımızı sürdürmek arzusundayız. Bu sezon Beşiktaş maçında tribün rekoru kırmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan Passolig olmadan stada giriş yapmamalarıdır. Bilindiği gibi 6222 sayılı Kanun gereği Passolig'siz stada girmek yasak" dedi.

maçında stada Passolig olmadan giriş yapıldığını, bunun tespit edildiğini ve kulübün 100 Bin TL ceza aldığını da hatırlatan Orhan Taşçı, "Passolig konusunda kurallar çok katı. Taraftarlarımızın bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz. Sonuçta olası ikinci bir ceza kulübümüzü ekonomik noktada zor durumda bırakacaktır" ifadelerine yer verdi.

Futbolculara yasak
İstikbal Mobilya Kayserispor Taşçı, Yönetim kurulu kararı olarak da, 3 haftalık süreç için sarı kırmızılı futbolcuların basın açıklaması yapmasının, demeç vermesinin yasaklandığını sözlerine ekledi. Buna göre sarı kırmızılı futbolcuların demeç vermesi, sosyal paylaşım sitelerindeki hesapları üzerinden kamuoyuna mesaj vermeleri yasaklandı.
  1. 26.02.2019
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