Kayserispor'dan futbolculara yasak
İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, sarı kırmızılı taraftarları Passolig konusunda uyardı. Ayrıca futbolculara da yasak geldi
Fenerbahçe maçında stada Passolig olmadan giriş yapıldığını, bunun tespit edildiğini ve kulübün 100 Bin TL ceza aldığını da hatırlatan Orhan Taşçı, "Passolig konusunda kurallar çok katı. Taraftarlarımızın bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz. Sonuçta olası ikinci bir ceza kulübümüzü ekonomik noktada zor durumda bırakacaktır" ifadelerine yer verdi.
Futbolculara yasak
İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Yönetim kurulu kararı olarak da, 3 haftalık süreç için sarı kırmızılı futbolcuların basın açıklaması yapmasının, demeç vermesinin yasaklandığını sözlerine ekledi. Buna göre sarı kırmızılı futbolcuların demeç vermesi, sosyal paylaşım sitelerindeki hesapları üzerinden kamuoyuna mesaj vermeleri yasaklandı.
- 26.02.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Kayserispor'dan futbolculara yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.