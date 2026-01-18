Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KASIMPAŞA-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Adam, Winck, Frimpong, Baldursson, Kerem, Ben Ouanes, Diabate, İrfan Can, Kubilay

Antalyaspor: Cuesta, Paal, Hüseyin, Soner, Bünyamin, Abdülkadir, Van de Streek, Ceesay, Storm, Saric, Veysel

KASIMPAŞA-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Antalyaspor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.