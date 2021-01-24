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'da yeni transfer Drinkwater maça çıkmadan sakatlandı!

’nın ’den kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Drinkwater, maça çıkmadan sakatlandı. Havuz antrenmanı sırasında sakatlandığı öğrenilen başarılı oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 14:36
Kasımpaşa'da yeni transfer Drinkwater maça çıkmadan sakatlandı!

'nın, ekiplerinden 'den kiralık olarak renklerine bağladığı , lacivert-beyazlı takımdaki ilk günlerinde sakatlık şoku yaşadı. Henüz herhangi bir müsabakada görev almayan İngiliz oyuncu, Kasımpaşa'da antrenmanlara başlamasının ardından havuz çalışması sırasında sakatlık geçirdi. 30 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenilirken, sağlık ekibinin de oyuncuyu maçına yetiştirmek için ekstra çaba sarf ettiği dile getirildi.

Deneyimli futbolcunun Sivasspor karşılaşmasına kadar iyileşmesi durumunda oyuna sonradan dahil olarak süre alması bekleniyor.

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