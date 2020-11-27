Son dakika: Kasımpaşa'da teknik direktör İrfan Buz görevinden istifa etti!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak'ın yerine 13 Kasım'da göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz, beklenmedik bir kararla görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Lacivert-beyazlı takımda yalnızca 14 gün görev yapan deneyimli teknik adam, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
53 yaşındaki çalıştırıcı, kulüpte yaşanan son gelişmeler ışığında sağlıklı çalışma ortamı bulamayacağını düşünerek böyle bir karar aldığını açıkladı.
İşte o açıklama:
"Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.
Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum.
Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim.
AYNI GÜNDE 2 İSTİFA BİRDEN!
Kasımpaşa'da teknik direktör İrfan Buz'un öncesinde aynı gün sabah saatlerinde kulüp üst yöneticisi (CEO) Serkan Reçber de istifa etmişti. Reçber'in istifasının ardından Buz'un da görevinden ayrılması kulüp içinde ciddi sorunlar yaşandığı şeklinde yorumlandı.