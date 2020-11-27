Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber istifa etti

Kulübü 'su istifa etti

ekiplerinden olan Spor Kulübünde istifa şoku yaşanıyor. Kulüp Üst Yöneticisi () sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, görevinden istifa ettiğni duyurdu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 15:01 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 16:02
Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber istifa etti

Kulübü Üst Yöneticisi () , görevinden istifa etti.

Reçber, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine Kasımpaşa Kulübü CEO'luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kasımpaşa Kulübüne başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN