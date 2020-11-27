Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber istifa etti

Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber, görevinden istifa etti.
Reçber, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine Kasımpaşa Kulübü CEO'luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kasımpaşa Kulübüne başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Gördüğüm lüzum üzerine— SerkanReçber (@SerkanRecber_10) November 27, 2020
Kasımpaşa SK CEO'luk
görevimden istifa etmiş bulunmaktayım...
Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder,Kasımpaşa SK kulübüne başarılar dilerim.